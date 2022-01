Pitääkö sinun mennä koronatestiin? Näin HUS neuvoo koronaoireisia testiruuhkan keskellä

Yli 12-vuotiaiden tulee hakeutua hengitystieoireiden ja tai koronavirusinfektion oireiden vuoksi koronavirustestiin, jos kuuluu koronavirustaudin riskiryhmään, on raskaana, työskentelee sosiaali- ja terveyshuollon asiakas- tai potilastyössä, on asukas tai työntekijä ympärivuorokautisessa hoiva- tai vammaispalvelussa tai omaa merkittävän riskitekijän verisuonitukokselle.

Jos alle 12-vuotias lapsella on lieviäkin koronavirustartuntaan viittaavia oireita, tulee tämän mennä testiin, jos kuuluu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään, lapsen oireet edellyttävät lääkärin arvion mukaan testiä tai jos lapsi on säännöllisesti tekemisessä perhe- tai lähipiiriin kuluvia 16-vuotta täyttäneitä, joilla ei ole täyttä rokotussuojaa tai joiden immuunisuoja koronaa vastaan on puutteellinen.