Pitääkö kirjoittaa Hamalainen vai Haemaelaeinen? Pienikin virhe hakemuksessa voi johtaa käännytykseen itärajalla

– Kaksi kuukautta on aika lyhyt aikajänne, suomalaisillahan on voimassa pitkät monikertaviisumit vanhastaan ja he liikkuvat edelleen niillä. Emme sitä erikseen seuraa, kuka menee perinteisellä ja kuka sähköisellä viisumilla.

– E-viisumia on näkynyt suhteellisen vähän rajanylitysliikenteessä. Se on sujunut ilmeisesti muuten hyvin, mutta ongelmia on ollut siinä, miten nimensä siihen e-viisumihakemukseen litteroi. Jos ä:tä ja ö:tä ei ole litteroinut oikein, se ei ole kelvannut Venäjän viranomaisille, ja sitä kautta heitä on lähetetty takaisin.