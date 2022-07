Polttoaineralli alkaa huomenna itärajalla rajoitusten poistuessa, valtava ero hinnoissa selittää syyn – myös venäläismatkaajia luvassa Suomeen

Rajavartiolaitos odottaa merkittävää kasvua rajanylityksissä Suomen itärajalla heti tulevana viikonloppuna, kun koronapandemian vuoksi asetettujen matkustusrajoitusten on määrä helpottua Venäjällä perjantaista alkaen. Matkustusrajoitusten purusta on kerrottu venäläismediassa.

Globalpetrolprices-sivuston mukaan litra bensiiniä maksaa tällä hetkellä Venäjällä keskimäärin 0,829 euroa. Suomessa hinta on saman sivuston mukaan 2,331 euroa litralta.

Hänen mukaansa ennen matkustusrajoituksia itärajalle tyypillistä on ollut etenkin runsas ostosmatkailu ja viikonloppuliikenne sekä Suomeen suuntautuva turismi kesä- ja talvisesonkeina.

Suomea käytetään kauttakulkuun

Heinäkuun alun rajanylitysten määrä viikkotasolla on vain murto-osa ajalta ennen koronapandemiaa. Vuonna 2019 itärajan ylitysten määrä vastaavalla viikolla oli 195 000 kertaa, vertaa Laosmaa.

Hänen mukaansa tänä vuonna alkuvuodesta liikenne itärajalla on ollut noin 10 prosenttia siitä, mitä se oli ennen korona-aikaa. Kesäkuulta heinäkuulle kasvua itärajan ylityksissä viikkotasolla on ollut noin 25 prosenttia.

Laosmaa odottaa, että itärajalla näkyy pian Suomeen kohdistuvan turismin nousu ja kauttakulun lisääntyminen Eurooppaan sekä muualle maailmaan. Venäläisten koneiden lentäminen EU:n ilmatilassa on kielletty, joten rajatarkastusyksikön päällikkö arvioi suomalaisten lentokenttien toimivan venäläisten matkustusreiteillä kauttakulkupisteinä.

– Varmasti näillä hinnoilla kiinnostus halvempaa polttoainetta kohtaan on melko suurta, etenkin jos Venäjä ei edellytä pcr-testiä maahan saapuvilta, Laosmaa arvelee.

Hänen mukaansa polttoaineen hinnassa on huomattava ero rajan toisella puolen Suomeen verrattuna. Halvempia hyödykkeitä Venäjältä on tyypillisesti haettu itärajan lähikaupungeista, kuten Haminasta, Joensuusta ja Lappeenrannasta, mutta yksittäistapauksissa kauempaakin, Laosmaa toteaa.

Muodostuuko hakemusten suma?

Laosmaan oma arvio on, että rajanylitysten määrä voisi kasvaa noin 50–70 prosenttiin koronaa edeltävästä ajasta eli vähintään lähes sataantuhanteen viikoittain.

– Kysymysmerkkejä tässä ovat viisumien uusimistahti, kun merkittävä määrä viisumeita on umpeutunut Venäjällä korona-aikana, ja mikä on venäläisten taloudellinen tilanne sekä kyvykkyys päivittäisostosmatkailuun tällä hetkellä, hän luettelee.

Venäläisten turistiviisumihakemusten määrä on ollut tasaisessa nousussa viime syksystä lähtien, Liukkonen kertoo. Valtaosa Suomen Venäjän-edustustoihin jätettävistä viisumihakemuksista on turismiperusteisia ja niissä taustalla voivat olla esimerkiksi perheen ja ystävien tapaaminen, matkailu tai ostoksilla käynti.

– Korona-aikaan verrattuna viisumihakemusten määrä on lähtenyt nousemaan lievästi viime lokakuulta, kun aloimme uusia vähintään kahden vuoden monikertaviisumeita riippumatta siitä, mikä on ollut syynä viisumin hakemiseen.

Viisumituotanto romahti Venäjän hyökkäyksen jälkeen

Suomen myöntämiä vähintään kahden vuoden monikertaviisumeita on nykyisellään voimassa ulkoministeriön apulaisosastopäällikkö Liukkosen mukaan noin 90 000 kappaletta.

Sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi helmikuussa Ukrainaan, viisumituotanto on laskenut Liukkosen mukaan noin 85 prosenttia vuoden 2019 tasosta.

– Me teemme viisumeita 15 prosenttia vuoden 2019 tasosta tällä hetkellä, ja voimassa olevien viisumien määrä on noin 10 prosenttia vuoden 2019 vastaavasta määrästä, hän sanoo.

Kausityöläisiä saapunut marjatiloille "jonkin verran"

Tänä kesänä suomalaisilla maatiloilla on jonkin verran venäläistä työvoimaa, mutta määrä on aiempia kesiä pienempi. Liukkosen mukaan tilojen kausityötä varten on venäläisille myönnetty tälle kesäkaudelle noin 1 200 viisumia.