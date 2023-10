Hurjassa pisteputkessa kiitävän SM-liigaseuran ovi käy – huippulupaus palaa, kaksi pelaaja lähtee

Carolina Hurricanesin leiritykseltä Poriin palaava Heimosalmi, 20, pelasi viime kaudella Liigassa 45 ottelua tehopistein 4+11=15. Lupaava puolustaja on Hurricanesin toisen kierroksen varaus kesältä 2021.

Mikko Lieri / All Over Press

Samalla Ässät tiedottaa hyökkääjä Valtteri Viirretin siirtyvän vuokrasopimuksella Imatran Ketterän mukaan. Sopimus on voimassa 17.12. asti.

21-vuotiaan Kalle Myllymaan ja Ässien välinen tätä kautta koskeva sopimus on purettu. Ässät-kasvatti pelasi kuluvalla kaudella kolme ottelua porilaisten kokoonpanossa. Hän iski viime kaudella U20 SM-sarjassa 27 pistettä.

Ässät on aloittanut SM-liigakauden todella onnistuneesti. Tulokasvalmentaja Jere Härkälän luotsaama joukkue on 10 pelatun ottelun jälkeen sarjassa neljäntenä. Pisteputki on venynyt jo kahdeksan ottelun mittaiseksi.