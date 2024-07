Pisteillä mässäillyt kanadalaishyökkääjä siirtyy SM-liigaan

Dostie on pelannut Euroopassa myös ICEHL-sarjaa pelaavassa HC Innsbruckin joukkueessa.

– Alex on taitava pelaaja ja omaa hyvän pelinäkemyksen varsinkin hyökkäyssuuntaan. Dostie on tunnettu erinomaisesta syöttötaidostaan. Myös pelaajan laukaus on hyvä ja sitä hän voi tulevaisuudessa käyttää vielä paremmin hyödykseen, JYPin urheilutoimenjohtaja Simo Mälkiä sanoo seuran tiedotteessa.