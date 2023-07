Jokerit repäisi: HIFK:sta lähteneelle SM-liigakonkarille pitkä sopimus

SM-liigassa 352 ottelua pelannut Otto Karvinen , 33, siirtyy helsinkiläisseuran riveihin. Sopimus on peräti kolmivuotinen.

– Karvinen tuo joukkueellemme tärkeää esimerkkiä siitä, mitä on olla ammattiurheilija ja -jääkiekkoilija joka päivä. Hän pistää kaukalossa ja sen ulkopuolella kaiken likoon, pystyy pelaamaan monessa roolissa ja tuo työrauhaa muille pelaajillemme, Jokereiden urheilutoimenjohtaja Olli-Pekka Yrjänheikki kommentoi seuran tiedotteessa.

Karvisella on sopimuskautensa aikana mahdollisuus siirtyä Liigaan, jos sekä pelaaja että Jokerit kokevat ratkaisun järkeväksi. Hyökkääjä kuntouttaa vammaa, joten seuran mukaan debyytti Jokerit-paidassa tapahtunee syys-lokakuun vaihteessa.

Karvinen on edustanut Liigassa Kärppien ja HIFK:n lisäksi TPS:ää ja Sportia. Tehopisteitä on syntynyt kaikkiaan 71. Rangaistusminuutteja tilillä on yli kymmenkertaisesti: peräti 814.