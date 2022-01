Piste-ennätyksensä takonut hyökkääjä ja MM-hopealeijona jatkavat uraansa SM-liigan yllättäjässä: "Tulee olemaan suuri voimavara"

Mäkinen, 23, pelaa toista kauttaan Jukureissa. Keskushyökkääjä on jo rikkonut SM-liigassa yhden kauden piste-ennätyksensä, kun hän on naputtanut 35 otteluun tehopisteet 5+10=15.

MM-hopeaa Leijonissa vuonna 2014 saavuttanut Jormakka, 31, pelaa Jukureissa ensimmäistä kauttaan. Syksyn loukkaantuminen rikkoi sesonkia, ja Jormakka on pelannut toistaiseksi Jukureissa 18 ottelua pistein 4+6=10.

"Otolla vielä runsaasti ulosmitattavaa potentiaalia"

– Olemme todella tyytyväisiä, että olemme onnistuneet Oton kanssa hänen projektissaan. Mutta matka on vasta alussa, ja näemme että Otolla on vielä runsaasti ulosmitattavaa potentiaalia. Hän tulee olemaan iso palanen ensi kauden joukkueessa, Hakkarainen sanoo.

– Pekan option käyttö oli meille itsestäänselvyys jo syyskauden esitysten perusteella. On mahtavaa, että hän haluaa jatkaa täällä, koska jo pelkästään Pekan kokemus ja sen myötä tullut johtajuus kopissa sekä sen ulkopuolella tulee olemaan suuri voimavara koko joukkueelle myös ensi kaudella.

Jukurit on yllättänyt tällä kaudella monet. Mikkeliläisseura on vahvasti matkalla ensimmäistä kertaa historiassaan SM-liigan pudotuspeleihin; Jukurit on tällä hetkellä kuudennella sijalla.