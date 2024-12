Jukurien seuralegenda Jesper Piitulainen kiekkoilee mikkeliläisseurassa myös ensi kauden. Jukurit julkisti jatkosopimuksen kapteeninsa kanssa tänään tiistaina.

Jukurien kehityspäällikkö Mikko Hakkarainen kiteyttää 33-vuotiaan Piitulaisen jatkon olevan iso juttu koko seuralle.

– "Pide" oli ensimmäinen palanen, mistä lähdettiin keskustelemaan, että ketä haluamme tämän kauden joukkueesta täällä pitää. Pide on ollut isossa roolissa niin johtajana kuin kentällä tällä kaudella ja vastannut huutoon tulosyksikössä tekemällä tärkeitä maaleja. Pide on todella monipuolinen pelaaja ja erittäin arvostettu sekä pidetty pelaaja joukkueessa, Hakkarainen sanoo tiedotteessa.

Viime kausina tavallisesti alaketjuissa pelannut mutta täksi kaudeksi kärkirooliin kavunnut Piitulainen on nykyisellä tahdillaan matkalla kohti SM-liigauransa suuritehoisinta kautta. Kauden 26 ottelussa tilille on kertynyt 18 pistettä, joista puolet maalein ja puolet syötöin. Hyökkääjä on Jukurien kauden paras maalintekijä.

Enimmillään Piitulainen on nakutellut 30 pistettä SM-liigakauteen. Se tapahtui 2017–18.

"Luovuttaminen vaikeampinakin aikoina sotii isosti omaa ajatusmaailmaa vastaan"

Savonlinnan Pallokerhon kasvattama Piitulainen on Jukureissa seuraikonin asemassa. Mies pelannut Mikkelissä yhtäjaksoisesti koko Jukurien SM-liigataipaleen ajan, vuodesta 2016 eteenpäin. Hän oli tahkoamassa seurassa aiemmin myös Mestistä. Menossa on kaikkiaan 11. sesonki, jolloin Piitulainen on pukenut viikinkinuttua ylleen.

– Tietenkin on loistava asia, että saan ylpeänä kantaa Jukurit-paitaa jatkossakin päällä. Uskon, että pelaan juuri nyt urani monipuolisinta kiekkoa, ja ei tässä miehessä ole virta loppumassa vaan päinvastoin. Tietenkin tähän tarinaan on kuulunut paljon ylä- ja alamäkiä ja kaikkea siltä väliltäkin, mutta luovuttaminen vaikeampinakin aikoina sotii isosti omaa ajatusmaailmaa vastaan, Piitulainen virkkoo.

Jukurit on tukevasti SM-liigan jumbona. Uhkana on myös putoaminen sarjaporras alaspäin Mestikseen. Liigan kaksi peräjoukkuetta kohtaavat keväällä playout-sarjassa, jonka häviäjä karsii sarjapaikasta Mestiksen mestaria vastaan.