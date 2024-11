Alexander Ruuttu sai sopimuksen: "Olen innoissani ja kiitollinen"

– Olen innoissani ja kiitollinen tästä mahdollisuudesta, minkä Jukurit on antanut. Olen viihtynyt hyvin ja koko perhe on viihtynyt täällä. Henkilökohtaisesti pelit ovat kulkeneet ihan mukavasti, mutta minulle tärkeintä on se, että joukkue voittaa pelejä. Tulos on kiertänyt meitä, mutta tulemme parantamaan. Haluan auttaa joukkuetta monipuolisuudellani ja haluan tehdä maaleja jatkossakin, Ruuttu sanoo.