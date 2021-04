Pirkko lähti au pairiksi ensimmäistä kertaa 63-vuotiaana – tällaista on mummon arki maailmalla

Pirkko Siivolan vinkit au pair -mummon työstä kiinnostuneille Ole avarakatseinen: –Vieraaseen perheeseen ei voi mennä yksiniittisesti omana itsenään. Sopeutua täytyy. Kun ajattelen ystävä- ja tuttavapiriäni ja monia minun ikäisiäni naisihmisiä, ihan kaikki heistä eivät pystyisi lähtemään. Kun on keksinyt omat kaviouransa, niissä pysyy usein hyvin tiukasti. Ole valmis heittäytymään: –Au pair -mummon työ vaatii aitoa heittäytymistä. Ole tietoinen kotimaan sitoumuksista: –Minulla on Suomessa vanha äiti ja olen kaikissa paikoissa sanonut, että jos hänelle jotain sattuu, minä lähden. Jokainen perhe on sen ymmärtänyt. Varaudu uusavuttomuuteen: –Nuorilla, uraputkessa olevilla ja hyvinkin koulutetuilla äideillä taloushommat ovat ihan retuperällä. Uusavuttomuuteen pitää varautua, eli esimerkiksi siivota saa. Lisäksi kaikissa perheissä lapsilla on ollut jotain ruokailuun tai syömiseen liittyviä ongelmia. Ole empaattinen: –Etenkin yksihuoltajaäidit ovat maailmalla aika kovilla. Olen itse saanut tukea nuoria perheitä vanhemman ihmisen osaamisella, taidoilla ja ymmärryksellä.