Pirkkalan puukotuksesta epäiltyä vaaditaan tänään vangittavaksi

Pirkkalan koulupuukotus tapahtui tiistaina Vähäjärven koululla, ja siinä haavoittui kolme alle 15-vuotiasta tyttöä.

Pirkkalan koulupuukotuksesta epäillyn 16-vuotiaan pojan vangitsemista käsitellään tänään Pirkanmaan käräjäoikeudessa Tampereella. Poliisi epäilee poikaa kolmesta murhan yrityksestä.

Väkivallanteko tapahtui tiistaina Vähäjärven koululla, ja siinä haavoittui kolme alle 15-vuotiasta tyttöä. Uhrit vietiin sairaalahoitoon, mutta he ovat sittemmin kotiutuneet. Poliisin mukaan epäilty ei tuntenut uhrejaan.

– Uhrien kertoman perusteella on muodostunut ihan selkeä käsitys, että he eivät ole missään nimessä tunteneet (epäiltyä). Myös epäilty on kertonut näin, sanoi torstaina tutkinnan yleisjohtaja, rikosylikomisario Jari Kinnunen STT:lle.

Kinnusen mukaan epäilty on kuulusteluissa vastaillut kysymyksiin ja poliisille on muodostunut melko hyvä käsitys siitä, mitä tapahtui ja miksi. Kinnunen ei kuitenkaan tarkemmin kommentoinut kuulustelujen sisältöä.

– Meillä on hyvin vahva oletus, että manifesti joka on julkaistu, on hänen, ja siitä nyt selviää riittävällä tavalla, mitä, missä, milloin ja miksi.

Sosiaalisessa mediassa levinneessä tekstissä sanotaan muun muassa, että tekijä olisi suunnitellut tekoaan noin puoli vuotta ja valinnut kohteekseen naispuoliset oppilaat, koska ajatteli heidän olevan muun muassa "helpompia kohteita".

Kinnunen ei ottanut kantaa siihenkään, onko epäilty kuulusteluissa myöntänyt teot.