Pippa Laukka joutui piipahtamaan kovan kuumetaudin vuoksi sairaalassa: "Kävin tutkimuksissa ja hakemassa vähän menovettä"

View this post on Instagram

View this post on Instagram

– Se, mikä siinä on mielestäni erityisen arvokasta, on että meillä on siellä taustatiimissä paljon osaamista ja jokainen tuo oman asiantuntemuksensa, niin on hienoa olla pieni osa sitä joukkuetta ja tuoda oma osaaminen siihen peliin pelaajien auttamiseksi, hän sanoo.