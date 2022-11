Pikkuhousut paljastuivat – rohkea asu Brasilian MM-studiossa kirvoitti äläkän

Perjantaina 25.11. Hollanti–Ecuador klo 18 MTV3:lla, C Moressa ja MTV Katsomossa! MM-lähetys käyntiin klo 17.30.

Secco on ollut puhumassa MM-jalkapallosta brasilialaisen SporTV:n Tá na Copa -ohjelmassa. Playboyssakin poseeranneen näyttelijän on perusteltu antavan äänen tavallisille jalkapallofaneille, joita kiinnostavat vain maajoukkueen pelit neljän vuoden välein pelattavissa MM-kisoissa.

Asiasisällöllisen annin sijaan julkisen huomion on kuitenkin paljolti vienyt Seccon pukeutuminen. Secco oli studiossa hiljattain keskivartalon paljaaksi jättäneessä yläosassa sekä matalissa housuissa, jotka paljastivat hänen pikkuhousunsa.

Brasilialainen Globo kertoo Seccon saaneen asuvalinnastaan kritiikkiä. Moni ei ole pitänyt sitä sopivana. Hänen studiopukeutumistaan on kutsuttu muun muassa "vulgaariksi".

Secco on saanut kuitenkin myös paljon puolustusta. Näyttelijä Maria Ribeiro huomautti, että MM-kisoja pelataan "Qatarin kaltaisessa maassa" ja Seccon vaatteet ovat puheenaiheena. Vanhoillisessa Qatarissa homoseksuaalisuus on lailla kielletty, ja naisten asema on heikko.