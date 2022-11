Asiantuntija sai karun tiedon kesken MM-kisalähetyksen, poistui studiosta välittömästi – syy selvisi seuraavana päivänä

Tanskalaisjalkapalloilija Nadia Nadim, 34, oli tv-asiantuntijatehtävissä Tanskan MM-avausottelussa, mutta sai kesken lähetyksen hyytäviä uutisia. Hän lähti studiosta kesken ottelun. Katsojat joutuivatkin ihmettelemään, mihin asiantuntija on kadonnut kesken kaiken.

Afganistanista Tanskaan

ullstein bild - Sven Simon/ All Over Press

He joutuivat asumaan kolme vuotta pakosalla Afganistanissa, ennen kuin he päättivät lähteä pois maasta. Äiti myi kaiken, mitä myytävissä oli ja perhe lähti Karachiin, josta he lopulta pääsivät lentokoneella Italiaan.Italiasta perhe yritti päästä Lontooseen, mutta rekan määränpää olikin lopulta Tanskan maaseudulla oleva pakolaiskeskus.