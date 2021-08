Pikavauhtia Afganistanista Suomeen palannut Zahra: Naisten oloissa heti takapakkia – "nuoria tyttöjä on jo pakkonaitettu talebaneille"

– Esihenkilölleni tuli viesti, että minua ja työkaveriani on uhattu, joten maasta piti lähteä mahdollisimman nopeasti.

Karimy kertoo olleensa aluksi hyvin vihainen lähtemisestä, sillä hän ei olisi halunnut antaa pelolle valtaa. Nyt hän kuitenkin on jo iloinen paluusta Suomeen.

Naisia ei enää näy

Kabul on Karimyn mukaan ehtinyt muuttua jo paljon hyvin lyhyessä ajassa. Erityisesti naisten oikeudet ja olot ovat ottaneet takapakkia heti Talebanin noustua valtaan.

– Talebanilta on tullut tiedotteita, joiden mukaan naiset eivät saa poistua kotoa ilman miespuolisen sukulaisen seuraa. Se tarkoittaa sitä, että pitää olla aviomies, veli tai isä mukana. On myös tullut viestiä siitä, että naiset eivät saa käyttä hijabia, vaan on käytettävä burkaa.