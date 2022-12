"Kohta naiset eivät saa enää edes hengittää" – ihmisoikeuksien polkemisella on surullisia seurauksia Afganistanissa

Hossaini seuraa maan tilannetta päivittäin Suomesta, ja hänestä kehitys on ollut nähtävissä.

– Talebanit eivät ole muuttuneet, se on ollut selvää heidän liikkeensä jäsenten haastatteluista. Vihamielisyys naisia kohtaan on täsmälleen samanlaista kuin vuonna 1996.

Valtaan palannut ääriliike on nyt estänyt naisilta käytännössä kaiken muun kuin kotona olemisen.

Päätös rajoittaa naisten koulutusta on aiheuttanut jo lapsiavioliittojen lisääntymistä, mielenterveysongelmia ja monia muita ongelmia naisille. Naisten itsemurhat ovat lisääntyneet.

Käytännössä kyse on sukupuoleen perustuvasta apartheidista, Hossaini kuvaa.

– Afganistan on kuin tosielämän The Handmaid's Tale (Margaret Atwoodin teos). Naisilla ei ole mitään oikeuksia, heidät koetaan miehen omaisuutena.

Länsi ei kuunnellut tarpeeksi paikallisia, erityisesti naisia

Myös lännessä on ihmetelty, miten on mahdollista, että lännen tukema hallinto romahti maassa niin nopeasti.

Hossainin mukaan lännen olisi pitänyt olla myös rehellisempi tavoitteistaan ja kertoa afganistanilaisille, mitä he tekevät maassa, mitkä ovat lännen tavoitteet ja kysyä niistä mielipidettä paikallisilta ihmisiltä.

/All Over Press

/All Over Press

/All Over Press

/All Over Press

"Tuomitsemiset eivät enää riitä"

Hossaini muistuttaa länsimaiden vastuusta myös nyt. Hän muistuttaa, että suurvaltapolitiikalla on roolinsa Talebanin synnyssä.

– Se, että afganistanilaiset naiset kärsivät näin, on pitkälti suurvaltapolitiikan syytä. Afganistanista on tehty maailman suurin vankila naisille, eivätkä naiset pääse sieltä omin avuin pois. Joten maailman velvollisuus on keksiä mekanismi, tuomitsemiset ja lausunnot eivät enää riitä, Hossaini sanoo.