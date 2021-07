Afganistanilaisnaiset pelkäävät Talebanin paluuta – STT:n haastattelemat afgaaninaiset kertovat uhkailusta ja tiukkojen sääntöjen paluusta Talebanin valtaamilla alueita

Tiukat säännöt tekemässä paluuta

Vaikka Afganistanin naisten tilannetta kuvataan yhä vaikeaksi kansaivälisten järjestöjen raporteissa, 20 vuodessa on tapahtunut kehitystä. Naisia toimii niin parlamentissa, poliisissa kuin laulajina, mikä ei olisi Talebanin aikana tullut kuulonkaan.

Nyt näiden saavutusten menettämistä pelätään. Uutisissa on viime viikkoina kantautunut tietoja siitä, miten Taleban on onnistunut valtaamaan yhä lisää alueita Afganistanissa, kun länsijoukot ovat vetäytymässä maasta.

– Taleban on saanut lisää ja lisää aluevaltauksia, emmekä tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu, hän sanoo.

– En anna Talebanille koskaan anteeksi sitä, että he pilasivat kuusi vuotta elämästäni. En halua, että kukaan afganistanilaisnainen joutuu kokemaan enää samaa, Shakiba sanoo.

Vanhat säännöt näyttävät olevan palaamassa näillä alueilla. Vaikka Yhdysvaltain ja Talebanin rauhanneuvotteluissa korostettiin naisten oikeuksien turvaamista ja Taleban on julkisesti luvannut naisille enemmän vapauksia, todellisuus näyttää toiselta.

Tyttöjen koulunkäynnin rajoittamisesta ja muista tiukoista säännöistä ovat kertoneet myös kansainvälisen median uutisraportit, muun muassa New York Times ja Time-lehti.

Naistoimittaja pelkää henkensä puolesta

Suorush on monessa liemessä keitetty toimittaja. Hän on pyörittänyt jo seitsemän vuoden ajan perustamaansa paikallisradiokanavaa Radio Banawania. Kanavastaan Suorush halusi luoda omanlaisensa. Siellä täytyi kuulla naisten ääntä, ja sen täytyi käsitellä myös naisille tärkeitä asioita.

Kanavan alkuvaiheessa häntä uhkailtiin ja vähäteltiin. Ihmeteltiin, miksi hän naisena edes halua tehdä töitä. Radiokanava kuitenkin menestyi, ja hän on onnistunut työllistämään kanavalla myös muita naistoimittajia.

Nyt tilanne on taas heikentymässä. Taleban on viime viikkoina valloittanut alueita Suorushin kotimaakunnassa Badakhshanissa, ja tämän vuoksi Suorushia on alettu toistuvasti uhkailla.