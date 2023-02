Piinaavan uhkauksen puhelimessa saanut nainen löysi vihdoin kadonneen mäyräkoiransa – kahlasi joen halki pelastamaan lemmikkinsä

– Se on hiljainen koira ja oli samalla päivittäisellä lenkillään, mitä se on kulkenut jo kahden ja puolen vuoden ajan luotetun koiranulkoiluttajani ja parhaan ystäväni Madeleinen kanssa. Kukaan ei tiedä, mitä koira pelästyi ja mitä tarkalleen tapahtui. Se ei juuri harhaile ja tutki mitään lenkeillä, vaan kävelee ulkoiluttajan vierellä, Alifiya kertoo Manchester Evening Newsille .

– Meillä ei ollut aavistustakaan, missä se oli. Etsimme yli kahdeksan tuntia löytämättä jälkeäkään. Reddish Vale on valtava alue ja se olisi voinut olla missä vain siellä, Alifiya kertoo.

Kaamea puhelu järkytti

Seuraavana päivänä Alifiyan puhelin soi. Soittaja kertoi, että hänellä on Violet ja uhkasi tappaa lemmikin, ellei Alifiya lähettäisi hänelle 250 puntaa

– Soittaja kertoi, että hänellä on koirani. Kerroin, että Violet on leikattu ja he vastasivat siihen, etteivät halua sitä. Meidän olisi kuitenkin pitänyt maksaa hänelle, jos halusimme koiran takaisin, Alifiya muistelee hirvittävää puhelua, joka oli kestänyt tunnin ja 40 minuuttia.