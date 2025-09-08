Keuruulla romahtaneen valtatien korjaus alkaa

Keuruulla Keski-Suomessa kesällä romahtaneen valtatien korjaus alkaa tällä viikolla, kertoo Keski-Suomen ely-keskus.
Valtatie 23 romahti Keuruun Haapamäellä heinäkuun alkupuolella. Sortuma johtui tien pengerrakenteessa käytetystä heikosta maa-aineksesta sekä suunnitelmista poikkeavasta toteutuksesta.
Ely-keskuksen mukaan vanha penkere on saatu purettua kokonaan pois ja myös muita valmistelevia töitä on jo tehty korjausta varten.
Tie avataan liikenteelle ennen talven tuloa. Viimeistelytyöt, muun muassa viimeinen päällystekerros, tehdään ensi keväänä. Syksyn aikana tehtävien korjaustöiden arvioidaan maksavan noin 1,5 miljoonaa euroa.
Liikenne kulkee vielä korjauksen ajan kiertoteitä. Ely-keskuksen mukaan myös kiertoteiden kunnossapitotoimenpiteitä on tehty ja niitä jatketaan syksyn mittaan tarpeen mukaan.