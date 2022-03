Pietu Pietiäinen toi pikkubussillisen pakolaisia Puolan rajalta Suomeen – suru vaihtui lasten nauruun, kun Ukraina jäi taakse

– He ovat ihan tavallisia ihmisiä, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa sodan vuoksi. Miespuoliset oli pakotettu jäämään sotimaan eli eivät päässeet pois maasta, Pietiäinen kuvaili kyytiläisiään Suomeen saavuttuaan.

Matka Ukrainasta puolaan voi kestää jopa vuorokausia

Etenkin Lvivin kaupungin suunnalta Ukrainasta on ollut vaikea päästä nopeasti Puolan puolelle viime päivinä. Jalan kulkevien ihmisten rajanylitys kestää helposti vähintään useita tunteja.

Ukrainan ja Puolan välisen rajan ylitys sujuu usein nopeammin autolla kuin kävellen. Ukrainasta on paennut lähinnä autottomia naisia ja lapsia, sillä ukrainalaisperheiden miehet ovat joutuneet jäämään sotaan.

"Kyytiläiset olisivat saatteneet joutua odottamaan jopa monta päivää"

Kun pääsee Ukrainasta Puolan puolelle, on Pietiäisen mukaan turvassa ja hyvin organisoitua apua järjestyy. Puola on järjestänyt pakolaisten kuljetuksia rajalta lähistön tilapäisiin vastaanottokeskuksiin ja myös pääkaupunki Varsovaan, jossa on enemmän majoituskapasiteettia.