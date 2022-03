Tanssija Hanna Karttunen ja radiojuontaja Jone Nikula ajavat avustustarvikkeita Ukrainan rajalle

Matkaan lähdetään kahden auton voimin, jotka on täytetty erilaisilla avustustarvikkeilla. Karttunen kertoo, että Ahti-Hallberg järjesti avustusretken autot heidän käyttöönsä.

Puolalaisen tanssijan yhteydenotto muutti suunnitelmaa

Karttunen kertoo tehneensä paljon töitä Ukrainassa, jonka lisäksi hänellä on siellä myös useita oppilaita: nuoria tanssijoita, ammattilaisia ja kollegoita.

Puolalaisella tanssijalla on niin sanottu "Green pass", minkä turvin hän pääsee ylittämään rajaa. Tämä oli kertonut Karttuselle, että paikan päällä Ukrainassa on huutava pula lääkkeistä ja hänellä on suora yhteys Lvivissä sijaitsevaan sairaalaan, johon lääkkeet voisi kuljettaa.