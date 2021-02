Virusmuunnosten osuus on noussut arvioitua nopeammin: Mehiläisen positiivisissa koronanäytteissä jo lähes 20 prosentissa brittivarianttia

Mehiläinen on sekvensoinut positiivisia koronanäytteitä yhteistyössä Vita Laboratorioiden ja Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin kanssa viime kuun lopulta alkaen.

Varianttien osuus on Mehiläisen mukaan kasvanut nopeasti. Uusimmalla tutkimusjaksolla virusmuunnoksia todettiin 15, eli lähes kaksinkertainen määrä edelliseen jaksoon verrattuna. Tuolloin luku oli 8.

"Virusmuunnokset saamassa jalansijaa Suomessa"

– Virusmuunnosten määrässä on jo lyhyellä aikavälillä nähtävissä selvä kasvu. Varianttien leviäminen on ennustettavissa, mutta leviäminen on pidemmällä kuin Suomesta julkaistut tiedot ovat tähän mennessä antaneet ymmärtää, kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, dosentti Sakari Jokiranta Vita Laboratoriosta toteaa.