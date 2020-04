Pietarissa asuva suomalainen kertoo paikallisista kireistä koronatoimista: "Kun ulkoilutan koiraa, kysytään oleskelulupaa"

–Kaikki ulkomaalaiset, myös siis suomalaiset, ohjataan pois Pietarista, jos heillä on pelkkä viisumi, Havi sanoo.

Havin mukaan Pietarissa paljon on muuttunut viimeisten parin viikon aikana. Kadut ovat autioituneet, julkiset liikennevälineet ja kauppakeskukset autioituneet viranomaisten annettua uusia määräyksiä ulkona liikkumisesta.

Ilman todistusta ei pääse töihin

Ulkona liikkumiseen pitää Havin mukaan nykyään aina olla syy. Työmatkalle julkisella kulkuvälineellä tai kävellen pitää olla todistus työpaikalta. Hänen vaimonsa Lilja Havi kuljettaa töihin lähtiessään mukanaan todistusta, jossa vakuutetaan, että hän todella on töissä työpaikassaan kaupan leipurina.

Monilla muillakin Venäjän alueilla on uutistoimisto Ria Novostin mukaan vastaavia rajoituksia, joiden mukaan asukkaat saavat käydä vain välttämättömillä asioilla.

Virallisten tietojen mukaan Venäjällä on tällä hetkellä yhteensä 4 731 tartuntaa, joista 582 on tullut viimeisen vuorokauden aikana. Kuolleita on 43.