Pietarissa asuva suomalainen bussikuski Jan epäilee koronaa, mutta ei halua venäläiseen sairaalaan karanteeniin: "Sellaisiin oloihin ei edes koiransa laittaisi"

Muutama viikko sitten Jan Haville ilmaantui koronavirukseen viittaavia oireita, kuten yskää ja hengenahdistusta. Hän meni Pietarissa lääkäriin, joka miehen sanojen mukaan totesi tämän kuuluvan suurriskiryhmään erimaalaisten bussimatkustajien vuoksi. Havi on nyt ollut 11 päivää sairauslomalla kotonaan. Tänään tulleen tiedon mukaan hänet lomautettiin, koska bussifirman tilaustaulu on tyhjentynyt eikä ajoja ole.

Normaalia arkea?

Venäjä on rajojensa sulkemisen lisäksi ilmoittanut sulkevansa myös kaikki koulut 23. maaliskuuta – 12. huhtikuuta. Virallisten tietojen mukaan Venäjällä on tällä hetkellä 147 koronavirustartuntaa. Koronavirustestejä on tehty yhteensä lähes 123 000. Venäjän kokoisessa maassa viralliset luvut tuntuvat kovin pieniltä, mikä on herättänyt spekulaatiota siitä, kaunisteleeko Venäjä lukuja. Vertailun vuoksi: Suomessa on todettu jo 359 koronatartuntaa.