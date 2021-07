Pienpetoraudoista ei luovuta Suomessa luonnonsuojeluliiton vaatimuksesta huolimatta – "Meillä olisi iso minkkiongelma"

Pienpetoraudoilla on suuri rooli vieraspetolajien, erityisesti minkin pyynnissä.

Poliisi on päättänyt, että Joensuun karhu yritetään ottaa kiinni ja tutkia sen vammat. Karhun mukana on neljä alkuvuonna syntynyttä pentua.

Lieksan karhuemon , jolla on tiettävästi kaksi viime vuonna syntynyttä pentua, poliisi on päättänyt lopettaa eläinsuojelullisista syistä. Raudat aiheuttavat eläimelle kipua ja kärsimystä.

Karhun ei pitäisi jäädä oikein viritettyyn rautaan

Metsästäjien etujärjestön Metsästäjäliiton mukaan karhun käpälä ei voi jäädä oikein viritettyyn pienpetorautaan. Raudan tulee olla suojaputkessa, jossa on maksimissaan 8 senttimetrin sisäänmenoreikä.

Silpola kertoo, että pienpetorauta on asetettu väärin, mikäli karhu on siihen päässyt käsiksi. Metsästysasetuksen mukaan raudat on sijoitettava niin, ettei raudoista ole vaaraa ihmisille eikä muille kuin pyydystettäville eläimille.