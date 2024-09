Suden suojelua halutaan keventää Euroopassa – Dolly-ponin kohtalo vauhditti muutosta

Suomi on kannattanut suden suojelustatuksen löyhentämistä.

– Susien suojelustatusta joustavoittava ratkaisu on askel eteenpäin, jotta ihminen ja susi voivat Suomessa elää rinnakkain. On välttämätöntä tehdä sellaista suurpetopolitiikkaa, että turvallisuudenkin kannalta välttämätön suden kannanhoidollinen metsästys onnistuu Suomessa, ympäristöministeri Kai Mykkänen (kok.) kiitteli tiedotteessa

Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) piti päätöstä merkittävänä ja välttämättömänä askeleena suurpetopolitiikan suunnan muuttamiseksi. Suomen kanssa samalla linjalla on ollut muun muassa Ruotsi.

– Paikalliset olosuhteet ja suurpetokantojen vahvistuminen on otettava huomioon. Päätöksen takana on valtavasti vaikuttamistyötä, ja Suomi on ollut asiassa EU-tasolla erittäin aktiivinen viimeisen vuoden aikana, Essayah sanoi tiedotteessa.