MTV:n kirjeenvaihtaja: Näin nopeasti EU voi irtautua Venäjän öljystä – osalle maista tullee armonaikaa

Syynä on se, ettei Unkari katso voivansa luopua venäläisestä öljystä vaaditussa aikataulussa, ja sen vaatimukset kompensaatioista öljyinfrastruktuurinsa uudistamisesta olivat EU:n näkökulmasta liian suuria. Siksi tuloksena lienee kompromissi, jossa pakotteet kohdistuvat säiliölaivoin EU:hun saapuvaan öljyyn. Putkiöljyn osuus on vain noin 10 prosenttia Eurooppaan saapuvasta öljystä, eli osuus on säiliölaivoihin nähden pieni.