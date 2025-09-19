EU-komission uudessa pakotepaketissa on mukana nesteytetyn maakaasu tuontikielto Eurooppaan.
EU-komissio on saanut valmiiksi ehdotuksensa seuraavasta Venäjään kohdistuvasta pakotepaketista. Pakotepaketti on järjestyksessään 19:s. Asiasta kertoo EU-komission päätiedottaja Paula Pinho.
Venäläisen nesteytetyn maakaasun (LNG) tuonti Euroopan markkinoille kielletään. Listalle myös 118 uutta Venäjän varjolaivaston alusta.
Kiellon on määrä astua voimaan tammikuusta 2027 lähtien.
Pakotepaketissa on seurauksia myös kolmansille maille, jotka rikkovat pakotteita ostamalla venäläistä öljyä. Tämä koskee muun muassa jalostamoja kolmansissa maissa, kuten Kiinassa.
Rajoituksia kohdistuu nyt myös ensimmäistä kertaa kryptovaluutta-alustoihin ja kryptovaluutoilla käytävään kauppaan.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehotti viikonloppuna Naton liittolaisia lopettamaan venäläisen öljyn oston kokonaan ja asettamaan tulleja Kiinalle.
EU:n öljyostot Venäjältä ovat loppuneet lähes kokonaan sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa. Slovakia ja Unkari ovat kuitenkin edelleen jatkaneet öljyn ostamista Venäjältä.
Pakotteet menevät seuraavaksi unionin jäsenmaiden hyväksyttäväksi.