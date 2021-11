Pfizer hakee koronalääkkeelleensä erityislupaa Yhdysvaltain lääkeviranomaisilta – lääkeyhtiö on kerännyt suuret voitot koronaviruksesta

Lääkkeen kauppanimeksi on tulossa Paxlovid.

Yleensä myyntilupa edellyttää kolmannen vaiheen laajoja ihmiskokeita. Lupa voidaan kuitenkin myöntää nopeutetusti, mikäli toisen vaiheen tulokset ovat erittäin lupaavia ja lääkkeelle on välitön tarve.

Lääke osoittautunut tehokkaaksi

Pfizerin mukaan lääke on osoittautunut erittäin tehokkaaksi. 1219 henkilön satunnaistutkimuksessa se esti tehokkaasti kuolemia ja sairastumisia.

Koronasta Pfizerille suuret liikevoitot

Lääkkeessä vaikuttava molekyyli on vanha. Bloombergin mukaan se kehitettiin alun perin vuosituhannen alun Covid-19 sukulaista, SARS-virusta vastaan. Pfizerin tutkija muokkasivat molekyyliä ja tekivät siitä nieltävän kun alkuperäinen lääke annettiin injektiona.

Koronasta on tullut Pfizerille varsinainen rahasampo. Vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana yhtiön liikevaihto on melkein kaksinkertaistunut ja nettotulos on yli kaksinkertaistunut.