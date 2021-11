Suun kautta otettavat koronalääkkeet voivat tulla käyttöön pikavauhtia Suomeenkin

Arviointimenettelyllä on tarkoitus saada lääke normaalia nopeammin käyttöön, kun kyseessä on kansanterveydellinen hätätila.

Britannia hyväksyi lääkkeen viime viikolla

Britannia hyväksyi jo viime viikolla MSD:n Molnupiraviiri-lääkkeen myyntiin. Toinen suun kautta otettava lääke on Pfizerin kehittämä. Yhtiö kertoi perjantaina aikovansa jättää Paxlovid-nimisen lääkkeen tutkimustiedot Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n arvioitaviksi mahdollisimman pian.

Sekä MSD:n että Pfizerin lääkkeet on tarkoitettu koronaviruksen sairastuttamille. Kohteena ovat erityisesti riskiryhmät.

– Niille on varmasti käyttöä, jos niiden avulla voidaan estää sairaalahoitoon joutuminen, Sallinen sanoo.

Vähentävät sairaalahoidon tarvetta

Pfizerin omien tutkimusten mukaan yhtiön kehittämä lääke on vähentänyt sairaalahoidon tarvetta ja kuoleman riskiä peräti 89 prosenttia henkilöillä, joilla on suuri vaara saada vakava covid-tauti. Myös MSD on kertonut lääkkeensä tehoavan hyvin koronapotilaisiin.