MTV seuraa: Nuoret Leijonat paukuttaa maaleja pronssiottelussa! Tshekki pakotettiin paniikkiratkaisuun

Seuranta, jääkiekon U20 MM-kisat, pronssiottelu, Tshekki–Suomi 0–2 (x–x, x–x, x–x):

1. erä:

14. min: Nyt on Tshekin poijjjjjjaaat pesukoneessa. Oiva Keskinen painaa kiekon ylärimaan.

11. min: Kasper Halttuselle pari hyvää paikkaa ylivoimalla. Tshekin maalilla Vondras kestää. Kova paine on nyt valkopaitojen päädyssä.

7.43 MAALI! Suomi, 0–2. No nyt paukkuu. Helposti menee, kun Jani Nyman painaa kiekon etukulmasta sisään. Ja Tshekki vaihtaa maalivahtia.

Kello 15.58: Suomen tehokkain pelaaja tässä turnauksessa on ollut JYPin Jere Lassila, joka on takonut kuudessa ottelussa tehot 3+4=7. Hänen takanaan toiseksi tehokkain tykki on ollut Kasper Halttunen (3+3).