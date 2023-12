Petteri Sihvonen täysin hämillään Jukka Jalosesta – ei voi uskoa silmiään: "Leijonia vedetään höplästä!"

Sihvonen on pahasti hämillään siitä, mitä hän on nähnyt jo tovin ajan Leijonilta.

– On karkuria, repivää hyökkääjää, ylijuoksua, levotonta kiekkokontrollia ja niin edelleen. Asiat eivät ole olleet kunnossa kevään 2022 maailmanmestaruuden jälkeen. Koko viime kausi oli yhtä tervanjuontia. Vastustajat ovat alkaneet pelata niin, kuten Suomi on ennen pelannut. Leijonat on taas ikään kuin palannut 1990-luvun lätkään. Kohta Leijonat on vastahyökkäysjoukkue – jos sitäkään.