Kommentti: Oli väärin puhua Leijonien MM-katastrofista – perhanan britit pilasivat kaiken

Leijonissa tämän kevään iso tarina on liittynyt Jukka Jalosen viimeiseen tanssiin. Jalosen toinen maajoukkuepätkä on päättymässä tavalla, mikä kertoo jylhää kieltä Suomi-kiekon ummehtuneesta tilasta.

Suomessa mentiin entistä enemmän koillisharhaan, kun Leijonat voitti neljän vuoden sisällä kaksi maailmanmestaruutta ja otti yhden olympiakullan. Ajateltiin, että Suomi on valtamaa kansainvälisessä jääkiekkoilussa ja että Suomen tapa on tie menestykseen.

Leijonien päävalmentajaa Jukka Jalosta pidettiin Jumalan tasoisena hahmona. Hän on ollut Suomen suosituimpia tahoja yhdessä presidentti Sauli Niinistön kanssa.

Suomi on kerännyt Jalosen aikana mammonaa tiiviillä yhteistyöjääkiekollaan, millä se on pystynyt horjuttamaan suurempiaan. Kevään 2019 SM-liigajoukkue kaatoi neljän päivän sisällä Ruotsin, Venäjän ja Kanadan NHL-tähtiniput. Miten tämä onnistui? Sitkeydellä, asenteella ja vankalla maalivahtipelillä.

Tänä keväänä on puhuttu katastrofista. Mikäli britit eivät olisi järjestäneet yllätystä tiistaina aamupäivällä, Leijonat olisi saattanut jäädä puolivälierien ulkopuolelle.

Suomen jääkiekkokoneistossa on tällä hetkellä valtavia puutteita. Ne konkretisoituvat kaikilla eri maajoukkuetasoilla.

Suomi jää jälkeen pelin jokaisella tärkeällä osa-alueella: nopeudessa, taidossa ja pelikovuudessa. Jäljelle jää vain asenne, mikä on sekin meinannut reistailla kaiken tuskan keskellä.

Erot ovat näkyneet huippumaita vastaan pelatuissa otteluissa. Vaikka Leijonien päävalmentaja Jukka Jalonen on puhunut siitä, että kaikki pelit ovat olleet voitettavissa, todellisuus on se, että Leijonat jäi aina noissa peleissä maalin verran väärälle puolelle.

Realismi on se, että MM-kisoihin lähdettäessä Leijonien ainoat potentiaaliset menestymislääkkeet liittyivät laadukkaaseen puolustamiseen ja terävään erikoistilannepelaamiseen. Kun jompikumpi näistä on pettänyt edes aavistuksen verran, Leijonat on ollut ahtaalla.