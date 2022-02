Petteri Sihvonen on ihmeissään Jukka Jalosen Leijonista: "Onko tämä hämäystä?"

– Tämä ylittää nyt sen normaalin Jukka Jalosen Leijonat-MM-turnauskaavan, jossa korkeintaan kahdessa pelissä on vaikeuksia ja sitten kolmanteen se kurssi korjataan. Tämä on aika mielenkiintoista. Aika voimakkaasti tässäkin pöydässä julistettiin, että Leijonat on tämän turnauksen ennakkosuosikki. Ei se peli ole häävisti käynyt, Sihvonen perkaa Antero Mertarannan haastattelemana MTV Uutiset Livessä.