Petteri Sihvonen myöntää suoraan SM-liigan puolivälieristä: "Paha kahtiajako – odotin enemmän!"

– Tommi Miettinen (KalPan päävalmentaja) ei tehnyt sarjan aikana mitään taktisia muutoksia. Pelicans sen sijaan alkoi rytmittämään enemmän ja he lopettivat ”kovalla kovaa vastaan” -pelaamisen. Sitten kun se loppui, he alkoivat viemään pelejä. He menivät ihan ansaitusti jatkoon. Loppujen lopuksi Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä otti niskalenkin Miettisestä, MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen näkee.