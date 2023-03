Petteri Sihvonen: SM-liigan runkosarjan huipennus kuvasti hienosti koko sarjaa – Lauri Marjamäen raadollisessa toteamuksessa oli vahvaa perää

– Viimeinen kierros osoitti ennen kaikkea sen, miten tasainen Liiga on. Ne joukkueet, jotka löivät kaikkensa likoon, heistä kaksi voitti (KooKoo ja Jukurit) ja myös HPK oli Ilvestä vastaan niskan päällä. Ilveksen päävalmentaja Antti Pennanen sanoikin, ettei olisi ollut väärin, jos HPK olisi voittanut tuon ottelun. Selvästi näki sen, että tahdolla on yhä merkitystä jääkiekossa. Kun joku on ahdistettu nurkkaan ja on veitsi kurkulla, sieltä löytyy vielä extraa. Siltä kannalta kierros kuvasti hyvin Liigaa, etteivät ennakko-olettamat välttämättä pitäneet paikkansa, vaan yllätyksiä pompsahti esiin. Altavastaajat käyttivät hengenvoimaa hyväkseen ja saavutustarve oli kovempi, MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen perkaa.