Näin SM-liigan outo erikoisuus vaikuttaa välieräarkeen – Jussi Tapola: "Ei tämä optimaalinen tilanne ole"

Koko kuvion tausta tulee Tampereen Nokia Arenalta, joka on varattu tovin ajan konserttikäyttöön. Konkretian tasolla tämä tarkoittaa sitä, että runkosarjan ykkönen Tappara ja runkosarjan kutonen HIFK kohtaavat perjantaina ja lauantaina Helsingissä. Runkosarjan kakkonen Ilves taistelee samoina päivinä voitoista runkosarjan nelosen Pelicansin luona Lahdessa.

Tampereen ensimmäinen välieräottelu on ohjelmassa vasta keskiviikkona, jolloin Tappara isännöi HIFK:ta.

– Meidän kohdalla on se, että emme oikein päässeet harjoittelemaan alkuvuoden ja alkukevään kovan peliruuhkan keskellä. Pelaajat ovat olleet ihan innoissaan siitä, että he pääsevät treenaamaan. Sen jälkeen voi sitten lähteä yhdessä lounaalle ja vapaille. Tuo jäi aiemmin tosi vähälle. Nyt on tullut vähän sellaista normaalia runkosarjasta tuttua arkea mukaan kevään keskelle, Tapola pohtii.