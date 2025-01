Karri Kiveltä hurja arvio Nuorista Leijonista: "Parasta ikinä"

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kehuu sitä, miten hyvää jääkiekkoa Suomi pelasi nuorten MM-kisojen finaalissa Yhdysvaltoja vastaan, erityisesti ensimmäisessä ja toisessa erässä. "Harmi, ettei se kestänyt loppuun asti", Kivi surkuttelee.

Suomi koki jatkoajalla 3–4-tappion Yhdysvalloille. Täten Kanadan Ottawasta mukaan tarttui hopeaa.

– Valmennus ja kapteeni Aron Kiviharju onnistuivat kyllä erinomaisesti siinä, miten hyvään vireeseen he saivat joukkueen viritettyä. Jos miettii Nuorten Leijonien pelaamista siihen 3–2-kavennukseen asti – se oli melkein parasta suomipeliä noissa karkeloissa ikinä. Niin täydellistä kuin olla ja voi, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi jakaa ylvään kehun.

– Tuota kautta oli harmi, ettei homma kestänyt ihan loppuun asti. Oli niin nautinto katsoa Suomen tekemistä. Joukkueella oli sellainen huippusuorituksen moodi päällä, Kivi jatkaa.

Kiven mukaan Suomen joukkueen suurimmat ongelmat tulivat siitä, kun ”avut eivät olleet lähellä”.

– En tiedä, että johtuiko se fysiikasta vai mistä, mutta tuota kautta USA pystyi sitten hallitsemaan kenttätapahtumia. Jatkoajan kolmella kolmea vastaan -peli sopi jenkeille hyvin, Kivi mietti.

Suomi paransi otteitaan selvästi turnauksen edetessä. Vielä alkuhetkillä Nuoret Leijonat hätäilivät ja roiskivat kiekkoja sinne sun tänne.

– Siinä vaiheessa kritiikki oli ihan aiheellista, Kivi myöntää.

– Sitten he tekivät muutoksia: hyökkääjät tulivat lähelle ja tarjosivat paremmin apuja. Lyhytsyöttöpelin kautta tuli tunne, että he olivat ikää kuin pelin sisällä. Kaartelu jäi pois. Sittenhän he etenivät voitosta voittoon melkein loppuun asti. Petteri Rimpinen veti kaikkien aikojen kisat. Kruunu jäi valitettavan lähelle, Kivi miettii.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kehuu Suomen joukkueen kapteenin Aron Kiviharjun (vasemmalla) roolia Nuorten Leijonien hopeamatkalla.

Hyvää ja aihetta huoleen

Yksilöiden puolelta Kivi jakaa Rimpisen lisäksi kehuja myös joukkueen kapteenin Aron Kiviharjun suuntaan.

– Hän oli positiivinen, kannusti ja toi pelillistä esimerkkiä pöytään sen osalta, että miten hän pyrki noudattamaan ohjeistuksia. Hänellä oli kolmen plussan ryhti päällä. Suomalainen kapteeni parhaimmillaan. He johdattivat Rimpisen kanssa Suomen finaaleihin asti, mikä oli jo sinällään hieno saavutus, Kivi ylistää.

Jos nuorten MM-kisojen historiaa käy läpi vuodesta 2014 lähtien, ainoastaan kolme eri maata on onnistunut voittamaan kultaa. Kanada on vienyt isoimman potin viiteen eri otteeseen, USA on voittanut neljä mestaruutta ja Suomi kolme.

Suomi on ollut mitaleilla kuuteen eri otteeseen (kultaa 2014, -16 ja -19, hopeaa 2022 ja -25 ja pronssia -21). Silti MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Karri Kivi nostaa varoituksen merkit esille.

– Yksi asia, mitä on syytä seurata, on NHL-varaustilaisuuksien ykköskierrosten varausten kehitys, Kivi mainitsee.

Vaikka Ruotsi ei ole onnistunut voittamaan alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa kultaa sitten vuoden 2012, sillä on ollut viime vuosien aikana kolminkertainen määrä ykköskierrosten varauksia Suomeen nähden.

– Tuossa on terästyksen paikka, Kivi myöntää.

– Ykköskierroksen varaukset kertovat kuitenkin vahvaa viestiä siitä, että missä kunkin pelaajatuotanto menee. Tuossa Suomella on ollut aaltoilua. On selvää, ettei Suomelta voi tulla noita vuodesta toiseen, mutta nyt on ollut vähän pidempi jakso, kun noita on tullut selvästi vähemmän, Kivi huomioi.

Kuva, kun Yhdysvallat painoi kiekkoa Suomen reppuun sunnuntain MM-finaalissa.

Kivi painottaa SM-liigaseurojen urheilupomojen merkitystä junioripelaajakehityksessä.

– Heidän pitää olla vielä paremmin perillä siinä, että miten heidän juniorinsa pelaavat niin sanotuilla A-, B- ja C-tasoilla ja siitä alaspäin. Uskon kyllä, että siellä on tehty analyysejä ja siellä on viety viestiä eteenpäin siitä, millaista peliä kansainvälisellä tasolla pelataan. Nykypäivän peli on kuitenkin juuri tuota, mitä Suomi pelasi sunnuntain finaalin ensimmäisessä ja toisessa erässä, Kivi painottaa.

Suomen alle 20-vuotiaiden maajoukkueessa iso huomio on kohdistunut päävalmentajaan Lauri Mikkolaan. Hänen valintaansa kritisoitiin silloin, kun hänet valittiin tehtävään kesällä 2023.

Sen jälkeen matkan varrelle on mahtunut heikkoja hetkiä, kuten viime vuonna, kun Suomi suli karulla tavalla pronssiottelussa Tshekkiä vastaan.

– Eikä nytkään turnaus lähtenyt kovin hyvin käyntiin. Suomi pelasi hyvin hätäisesti ensimmäisissä peleissä. Sitten koko valmennus teki kovasti duunia, jotta suunta kääntyi. Suomen peli oli hyvin erinäköistä, mitä se oli vielä alussa. He eivät jääneet sitten kauaksi kirkkaimmasta. Erittäin onnistunut turnaus loppupeleissä, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi summaa ja kehaisee Lauri Mikkolan johtaman valmennuksen kädenjälkeä.