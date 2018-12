Petteri Orpon kolumni: Lomat jäävät uran etenemisen jalkoihin – lomapankki toisi toivottua joustoa työelämään

Reilusta parista kymmenestä tapaamisesta on helppo poimia yhteinen viesti: suomalaista yhteiskuntaa on uudistettava.

Ei aina vain yhtä pitkää työuraa vaan hyvää työelämää

Teknologian kehittyminen, robotisaatio, automatisaatio ja digitalisaatio huolettavat monia. Moni miettii, pysyykö kehityksessä mukana, pärjääkö. Ymmärrän huolet, mutta teknologian kehittyminen on minusta iso mahdollisuus.

Jokaisen jo töissä olevan, työtä etsivän ja vasta työelämään tulossa olevan on voitava päivittää ja täydentää osaamistaan muuttuvan työelämän tarpeita vastaavaksi. Myös työn ja erilaisten elämäntilanteiden yhteensovittaminen pitää olla nykyistä helpompaa.

Siksi meidän on toteutettava uudistukset, jotka nousivat esiin myös tapaamisissa palkansaajajärjestöjen kanssa: Meidän on tehtävä kunnianhimoinen, työelämän tasa-arvoa lisäävä perhevapaauudistus, luotava kannustava malli osaamisen lisäämiselle ja perustettava lomapankkijärjestelmä, jossa ansaittu lomaoikeus siirtyy työnantajalta toiselle. Katkonaisessakin työelämässä jokaisella pitää olla mahdollisuus palautua.

Työpaikka vaihtuu, lomat katoavat – miksi?

Nyt työpaikan vaihtaminen nollaa lomakertymän. Näin kynnys työpaikan vaihtamiseen tarpeettomasti nousee. Määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevän lomat maksetaan työsuhteen lopussa pois, seuraavassa työpaikassa hän on jälleen lomaton.

Useilla työuraa aloittavilla ei ole tarkoituskaan olla pitkään samassa työsuhteessa, muutos ja kehitys on nopeaa. Lomat jäävät työuran etenemisen jalkoihin. Jos vapaata pystyy pitämään ensimmäisen työvuoden aikana, on se yleensä palkatonta. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla.

Lomapankki toisi toivottua joustoa työmarkkinoille. Samalla se olisi jokaiselle työpaikkaa vaihtavalle tai pätkätyöputkessa olevalle myönteinen uudistus. Työnantajatkin voittavat, kun työntekijöiden mahdollisuus palautua on varmistettu myös työpaikkaa vaihdettaessa. Uudistus tukisi työssä jaksamista, ja siten ehkäisisi ennalta työurien ennenaikaista katkeamista, ja lopulta siis jopa vähentäisi eläkeköyhyyttä.

Hyvä, joustava ja tasa-arvoinen työelämä on niin työntekijöiden kuin työnantajien etu. Nyt, kun yhteisiä tavoitteita on löydetty, ne on myös vietävä maaliin. Siihen minä ja kokoomus olemme valmiita.