Petteri Orpon argumentille tyrmäys: "Herättää hilpeyttä"

Kannustaako veroalennus lääkärit tekemään lisää töitä? Professori tyrmää pääministerin argumentin.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) perusteli Ylen Pääministerin kyselytunnilla hyvätuloisten veronalennuksia sillä, että "lääkärit saadaan tekemään viisipäiväistä työviikkoa".

Helsingin yliopiston professori, HUS:n ylilääkäri Kristiina Patja pitää hyvin epätodennäköisenä, että veronalennus lisäisi osa-aikaisten lääkärien työtunteja.

– Totta kai palkansaajat ottavat aina ilolla vastaan sen, että työstä jää käteen enemmän rahaa. Mutta kyllä se varmasti herättää hilpeyttä paljon pitkiä työpäiviä tekevissä lääkäreissä, että se [veronalennus] vaikuttaisi automaattisesti niin, että pidennettäisiin vielä työrupeamaa, Patja sanoo.

Lääkärit tekevät Patjan mukaan jo valmiiksi verraten pitkiä työviikkoja. Lisäksi osa-aikaiset lääkärit saattavat käyttää arkipäiviään esimerkiksi tutkimustyöhön.

Lääkäreiden työmarkkina on poikkeuksellinen

Veroalennuksen sijaan työolojen parantaminen voisi Kristiina Patjan mukaan saada osa-aikaiset lääkärit lisäämään työtuntejaan.

Lääkäriliiton selvitysten mukaan yleisin syy lääkärien osa-aikatyölle on työstä johtuva kuormitus, ei esimerkiksi kireä verotus.

Monella muulla alalla hyvätuloisten veroalennus voi lisätä palkansaajien halua pyrkiä vaativimpiin, kansantaloudelle eniten lisäarvoa tuottaviin tehtäviin.

Useat taloustieteilijät suhtautuvatkin korkeimpien marginaaliverojen alentamiseen myönteisesti.

Lääkäreiden työmarkkina on kuitenkin poikkeuksellinen, sillä alalla on täystyöllisyys. Osa-aikaisilla lääkäreillä on harvoin huolta siitä, etteivätkö he voisi halutessaan ryhtyä tekemään täyttä työviikkoa.

Työ vaatii pitkän koulutuksen, joten työmarkkinoilla palveluksiaan tarjoaa vuodesta toiseen rajattu määrä lääkäreitä.

Työstä on ehdittävä palautumaan

Kokkolan terveyskeskuksessa noin puolet lääkäreistä tekee vastuulääkäri Markku Vähähyypän mukaan osa-aikaista ja loput täyttä työviikkoa.

Työ on usein kuormittavaa, vapaa-ajalle annetaan korkea arvo.

– Itsestäkin tuntuu siltä, että jos pitäisi tämän virkatyön lisäksi tehdä päivystystyötä tai lisätyötä, niin suoraan sanottuna ei kauheasti kiinnosta, Vähähyyppä sanoo.

– Kyllä se vapaa-aika ja lepoaika ja palautuminen tästä työstä on tärkeää.