Petteri Orpo MTV:lle: Ilkka Kanerva oli poikkeuksellinen – "Nyt jos joskus häntä tarvittaisiin todella paljon"

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoo, että Ilkka Kanervan menehtyminen on iso menetys niin kokoomukselle kuin suomalaiselle yhteiskunnallekin.

– Hän oli sydämestään paneutunut tämän yhteiskunnan asioiden hoitamiseen. Se on poikkeuksellista. Hän toimi kaikilla eri tasoilla, kuntapolitiikassa, urheilujärjestöissä, maakuntapolitiikassa, valtakunnan politiikassa ja vielä kansainvälisillä areenoilla. Hänen tietotaitonsa, osaaminen ja kokemus olivat aivan erityistä. Todella kova isku koko suomalaiselle yhteiskunnalle.

Myös Orpon ensimmäinen kohtaaminen Kanervan kanssa 90-luvun puolivälissä Orpon ollessa mukana opiskelijapolitiikassa on jäänyt pysyvästi mieleen.

Suomen pitkäaikaisin kansanedustaja

"Nyt jos joskus häntä tarvittaisiin todella paljon"

– Olen tiennyt, että hän on taistellut terveytensä puolesta, mutta kuitenkin kaikki meni hyvin nopeasti. Eihän tällaisiin osaa varautua, mutta aina sitä toivoo parasta.

– Turvallisuusympäristö on muuttunut, ja Suomi valmistelee Nato-hakemusta. Nyt jos joskus häntä tarvittaisiin todella paljon. Itsekin kaipaan hänen neuvojaan ja keskustelujaan.

– Ministeri Kanervan, ystävän, politiikan moniottelijan poismeno on todella suuri menetys. Lukemattomilla on iso ikävä.

Hankalista vaiheista huolimatta palo Suomen asioihin säilyi

– Hän oli poikkeuksellisen lämmin persoona ryhmässämme. Hän tuki nuorempia toimijoita sellaisella suurella ymmärryksellä ja myötäelämisellä, jota voi vain sellainen, joka on koko ikänsä parlamentaarista työtä tehnyt.

– Ilkka viimeiseen asti viestitti, että hän on väliaikaisesti sairaana ja oli sillä taistelijan asenteella, että hän siitä nousee.

– Meillä on liian vähän on tällaisia 40 vuotta parlamentaarikon uraa tekeviä, pitkän linjan vaikuttajia. Sillä on jokaisen puolueen päätöksentekokyvylle iso merkitys, että ryhmän kokeneimmat pystyvät katsomaan vuosikymmenien takaa ja asettamaan asioita mittasuhteisiin.