Pääministeri Sipilä Esperi Care -kohusta: Jokaisella ikäihmisellä on ehdoton oikeus laadukkaaseen hoitoon

"Laadun sijaan on kiinnitetty liikaa huomiota vain hintaan"



– Tarvitsemme vanhusasiainvaltuutetun, joka valvoo ikäihmisten etua ja että vanhustenhuolto toimii hyvin. Hoidon kilpailuttaminen on monessa tapauksessa heikentänyt palvelua, kun laadun sijaan on kiinnitetty liikaa huomiota vain hintaan. Kilpailutukset, ja miten palvelut toteutetaan, ovat tässä avainasemassa. Kilpailutus tulee toteuttaa niin, että työn laadulle on takeita ja osaavaa henkilökuntaa on riittävästi, toteaa RKP:n Anna-Maja Henriksson.