SDP:n Marin haluaa sitovan hoitajamitoituksen vielä nykyisen eduskunnan aikana – Orpo vieritti vastuun vanhustenhoidon laiminlyönneistä kunnille

Sanna Marinin mukaan hoitajamitoituksen kirjaamisella lakiin on eduskunnan ylivoimainen enemmistö. Sosiaali- ja terveysvaliokunta ja eduskunta ehtivät käsitellä asian vielä nyt käynnissä olevilla valtiopäivillä, Marin sanoi eduskunnan vanhustenhoitoa koskevassa välikysymyskeskustelussa.

Marinin mukaan asiassa on kysymys vain tahdosta.

– Lainsäätäjän pitää käyttää lainsäädäntövaltaa, kun suositukset osoittautuvat riittämättömiksi ja niitä on törkeällä tavalla rikottu, kuten on käynyt ilmi. Lailla on varmistettava, että ikäihmisten hoito toteutuu ihmisarvoisella tavalla, Marin sanoi.