Therese Johaugin suunnitelmat olivat liikaa Petter Northugille – "Yksi pieni virhe voi maksaa niin paljon"

Norjan maastohiihtonaiset saapuvat Norjaan keskiviikkona Italian harjoitusleiriltä ja torstaina matka jatkuu kohti Pekingiä. Osa norjalaisurheilijoista eristäytyy lentokenttähotelliin ennen kisapaikalle lähtöä. Johaugilla on kuitenkin luvassa toisenlainen suunnitelma.

– Ryhmässä on tartunta (sprinttivalmentaja Arild Monsen antoi positiivisen testituloksen) ja nyt kyse on kontaktien minimoimisesta. Silloin on turvallisempaa olla yhden hengen huoneessa lentokenttähotellissa, Northug sanoi.