Therese Johaugilta raju perheratkaisu

– Meillä on mökki Sjusjöenissä, joten joko minä pakenen sinne tai sitten he pakenevat sinne. Olemme hyvin motivoituneita sen suhteen. Sehän on hyvä koittaa välttää sitä, jos kotona tulee vastatautia. Se ei ole varmaa, että sairastuu, mutta riskin ottaminen on turhaa, Johaug summasi.