Norjan joukkue koronakaaoksessa olympialaisten alla – Therese Johaugilta paljonpuhuva kommentti

Monsenin tartunnalla ei aluksi ollut vaikutusta Johaugiin ja muuhun naisjoukkueeseen. Johaug oli alun perin menossa kumppaninsa Nils Jakob Hoffin luokse ennen matkaa Pekingiin. Tähän tui muutos keskiviikkoaamuna, kun Weng ja Kalvå antoivat positiiviset tulokset. Heidän osallistumisensa olympialaisiin on hiuskarvan varassa.

Johaugin vierailu Hoffin luokse jäi toteutumatta. Naisten joukkue on lähikontakteja tartunnan saaneille ja joutuvat uuteen koronatestiin. Johaug ja muut hiihtäjät ovat nyt viiden päivän karanteenissa.

Joukkueen piti matkustaa Pekingiin keskiviikkona. Olympialaisten alkuun on enää reilu viikko. Kiinaan ei pääse vuorolennoilla, joten matkustuspäivien ja -reittien määrä ei ole kummoinen. Johaug harjoitteli keskiviikkona tavalliseen tapaan. Hän tavoittelee olympialaisissa ensimmäistä henkilökohtaista kultaansa.

– Se on epämiellyttävää. Sitä tietää, että olympialaiset alkavat viikon päästä ja siihen maaliin pääsemiseen on taistellut pitkään. Kaikkialla on korkea tartunnan riski, Johaug sanoi Expressenille.