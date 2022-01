Therese Johaug kommentoi Norjan maajoukkueen kohtaamaa ikävää uutista – "Minun pitää olla nyt todella itsekäs"

Koronatartunta oli tullut paluumatkalla Italian Seiser Almista. Maajoukkuepomo Espen Bjervig sanoi Dagbladetille, että uutinen on ikävä.

– Minun pitää olla äärettömän varovainen kaikessa tekemisessäni. Tavata vähän ihmisiä, käyttää maskia, hanskoja ja käsidesiä. Minun pitää olla nyt todella itsekäs. Tämä on kriittinen hetki, Johaug sanoi.

– Se on tilanne, johon emme halua joutua. Emme tiedä, jos hotellissa oli tartunta. Tärkein asia on tehdä kaikkemme, jotta pysymme terveenä. Olisin mielummin ollut täällä ja kilpailemassa, mutta sinun pitää ottaa myös riskejä. Se on vain niin, Johaug jatkoi.