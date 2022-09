Helsinkiläinen kivijalkakauppa myy välineitä kokaiinin käyttöön – kauppias kertoo ensin vastustaneensa tuotteita

Jauhemuotoisia huumausaineita ovat esimerkiksi amfetamiini, ketamiini ja kokaiini, joista viimeksi mainitun käyttö on jätevesitutkimusten mukaan lisääntynyt merkittävästi erityisesti pääkaupunkiseudulla.

A-klinikka Oy:n toimitusjohtaja: Tällainen aine on kokaiini ja tämä sen käytöstä tiedetään.

Rasioita, pillejä ja lusikoita

Helsinkiläisliikkeen valikoimissa on muun muassa erilaisia pienten jauhemäärien säilytykseen sopivia rasioita sekä jauheen nuuskaamiseen soveltuvia pillejä ja erittäin pieniä lusikoita.

Liikkeessä myyjänä työskentelevä Riku kertoo, että heidän asiakaskuntansa on todella laaja, vaikka ihmisten yhteiskunnallista statusta onkin vaikea ulkonäön perusteella arvioida. Riku esiintyy jutussa pelkällä etunimellään, sillä aihepiiriin liittyy leimaa, vaikka liikkeen toiminnassa ei rikota lakia.

– Karkeasti kun katsoo, niin kyllä ihmisiä kaikista yhteiskunnan luokista ja tasoista tulee ostamaan meidän tuotteita. Yleensä he ovat hyvin perillä siitä, mitä he tekevät ja mitä he etsivät, hän kertoo.