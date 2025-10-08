Peter Forsberg käytti jääkiekkourallaan hotelleissa salanimeä saadakseen rauhan. Nimi huvitti myös Céline Dionia.

Peter Forsberg oli urallaan NHL-supertähti, tunnettu jääkiekkoilija. Ruotsalainen suosi kuitenkin myös yksityisyyttä.

"Foppa" paljasti Aftonbladetin NHL-podcastissa kirjautuneensa Colorado Avalanchessa pelatessaan hotelleihin salanimellä välttyäkseen fanien huomiolta. Salanimenä toimi "Jesper Parnevik" ruotsalaisen ammattigolfarin mukaan.

Parnevik avasi, että kun hän asui laulajasuuruus Céline Dionin ja tämän jo edesmenneen aviomiehen René Angélilin naapurissa, Peter Forsberg oli heidän suurin idolinsa.

– He rakastivat Foppaa, ja kun he kuulivat, että tunsin hänet, he saivat kuulla, että hän kutsui itseään Jesper Parnevikiksi, Parnevik setvi Aftonbladetille.

Golfhuipun mukaan myös Dioni ja Angélil itse käyttivät salanimeä hotelleihin kirjautuessaan. Heillä salanimenä ei ollut kuitenkaan mitään Parnevikin kaltaista, "vaan pikemminkin Mikki Hiiri tai jotain vastaavaa".

– Niinpä nauroimme kovasti Fopan niin kutsutulle hotellinimelle "Jesper Parnevik". Voin nauraa sille yhä tänä päivänäkin, että haluat olla mahdollisimman anonyymi ja kirjautua sisään Jesper Parnevikina. Olin silloin vielä aktiivi, golfari kertoi.

Hän vahvisti nauraneensa asialle sekä Forsbergin että Dionin ja Angélilin kanssa.

– Olin unohtanut asian, mutta yleensä kerron siitä kaikille tuntemilleni jääkiekon rakastajille.