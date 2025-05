Perinteikäs kiekkomaa kyntää MM-kisoissa – karmeasta romahduksesta maksetaan kovaa hintaa: "Tämä paranee tästä"

2000-luvun neljissä ensimmäisissä jääkiekon MM-kisoissa mitalivärisuoran saavuttanut Slovakia on romahtanut kauas suuruuden ajoistaan. Tämän kevään kisoissa maan taival päättyi taas kerran alkusarjaan.

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 9.–25.5.2025 Puolivälierä Yhdysvallat–Suomi torstaina klo 17.20. Lähetys käyntiin MTV Katsomossa jo klo 16.30. Leijonien pelit, välierät ja finaali MTV3-kanavalla. MTV Katsomossa ottelut maksullisilla tilauksilla. Kaikki kisauutiset MM-jääkiekon verkkosivuilla.

Viimeisten 20 vuoden aikana vain kerran mitalipeleissä nähty Slovakia saavutti historiansa neljännen ja toistaiseksi viimeisen MM-mitalinsa keväällä 2012 Helsingissä. Joukkue voitti puolivälierissä Kanadan ja välierissä Tšekin, mutta taipui finaalissa Venäjälle.

Tuon jälkeen Slovakia on edennyt 12 MM-kisoissa puolivälieriinkin vain neljästi.

Olympialaisissa maa voitti sentään ensimmäisen mitalinsa kolme vuotta sitten oltuaan Pekingin turnauksessa kolmas., mutta iso kuva on silti ollut jo pitkään synkänpuoleinen.

Vuosituhannen taitteessa huipulle nousseen kultaisen sukupolven jälkeen maan pelaajatuotanto romahti karmealla tavalla.

Vuodesta 2006 vuoteen 2021 slovakialaisia ykköskierroksen NHL-varauksia oli tasan yksi. Kaikkiaan slovakialaispelaajia varattiin näiden 17 vuoden aikana 45. Vuosina 2008, 2012 ja 2016 varattuja pelaajia ei ollut ainuttakaan.

Vertailun vuoksi: vuosina 1999–2004 varauksia oli kuudessa vuodessa kaikkiaan 66.

Tämän kevään kisoissa joukkueen ykköstähtenä hääri 19-vuotias Dalibor Dvorsky, yksi maan harvoista viime vuosien ykköskierroksen varauksista, jonka St. Louis Blues nappasi 10. pelaajana vuoden 2023 varaustilaisuudessa.

– Hän on tehnyt erittäin hyvää tulosta sekä Kanadan juniorisarjassa että AHL:ssä. Muutama peli NHL:ssä. Alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa hän oli loistelias tehtyään viiteen peliin yhdeksän pistettä, MTV Urheilun asiantuntija Sami Kapanen taustoittaa.

– Maajoukkueesta puuttuvat kokeneet ratsut ja esimerkiksi (Juraj) Slafkovsky, jotka ottavat paineen ja tulosvastuun pois, ja hän joutuu vähän kohtuuttomaan asemaan. Heidän maassaan odotetaan, että hän veisi joukkuetta eteenpäin. Se on tuon ikäiselle pelaajalle aika vaikea asetelma. Häntä ei esimerkiksi peluutettu Latvia-ottelussa, sillä päävalmentaja koki, että on kohtuutonta laittaa noin nuori pelaaja sellaisen parrasvaloon.

Slovakian tämän hetken kirkkain kiekkotimantti on kolme vuotta sitten ensimmäisenä slovakialaispelaajana numerolla yksi NHL:ään varattu Slafkovsky, joka oli mukana esimerkiksi viime kevään puolivälieriin edenneesssä MM-miehistössä.

Tuolloin Slovakian joukkueessa oli NHL-kokemusta 1564 ottelun verran, kun tämän vuoden joukkueella pelattuja NHL-pelejä on vain 30.

– Jääkiekko on edelleen suosituin laji Slovakiassa. Viime vuosien MM-kisat eivät ole menneet putkeen. Meillä on paljon hyviä nuoria pelaajia kasvamassa. Uskon, että tämä paranee tästä. Tässäkin turnauksessa meillä on nuori joukkue. Monet meistä ovat oppineet paljon. Hyviä pelaajia on nytkin tulossa, ja osa heistä pelaa NHL:ssä. Mielestäni tulevaisuus näyttää valoisalta, Dvorsky sanoi MTV Urheilulle.

– En oikein osaa sanoa, minkä päälle rakennamme toivoa. Yritämme vain tehdä parhaamme joka kerta. Siinä se.

Merkittävää on ainakin se, että alakulosta huolimatta maajoukkue kiinnostaa.

– On aina erityistä vetää maajoukkueen pelipaita ylle.

Slovakian NHL-varaukset vuosittain maan ensimmäisestä ykkösvarauksesta lähtien: